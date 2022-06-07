Şanlıurfalı İmhan yanık sesiyle herkesi kendine hayran bırakıyor - Haberler

Şanlıurfa'da yaşayan 11 yaşındaki İmhan Tavala, seslendirdiği türkülerle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Haliliye Halk Eğitim Merkezinde ses ve bağlama kursunda eğitim gören 11 yaşındaki İmhan Tavala, sesi ve bağlama becerisiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Üç yaşından itibaren şarkı söylemeye başlayan İmhan, 10 yaşında gittiği halk eğitim merkezinde 1 yıldır ses ve bağlama eğitimi alıyor. Haliliye Halk Eğitim Merkezinde Müzik Öğretmeni Abdulkadir Uçar tarafından eğitim alan küçük İmhan, yanık sesiyle iyi bir ses sanatçısı olmak istiyor.

Büyüdüğünde ses sanatçısı olmak istediğini belirten İmhan Tavala, "Haliliye Halk Eğitim Merkezinde ses ve bağlama kursu görüyoruz. Burada çok eğleniyoruz. Müzik öğretmenim Abdulkadir Uçar'a çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Valimiz Salih Ayhan'a çok teşekkür ediyorum. Valimiz beni paylaşmış, çok mutlu oldum, üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bir hedefim var. Sanatçı olmak istiyorum" dedi.

3 yaşında sahneye çıktı

Haliliye Halk Eğitim Merkezinde görevli Müzik Öğretmeni Abdulkadir Uçar, İmhan Tavala'nın gelişimi için çalıştıklarını ifade ederek, "Öğrencimiz geldiğinde 10 yaşındaydı, küçücüktü. Kendisine sorduğumda sen ne zamandan beri müzikle uğraşıyorsun tabii çok iddialı 3 yaşında sahnelere çıktım deyince bir gülümseme oluştu. Biz de daha sonra sesini dinlediğimizde gerçekten çok kayda değer bir ses olduğunu keşfettik ve kendisine hemen ailesinin de büyük desteğiyle bir bağlama aldık. Çok güzel de bağlama çalmaya başladı. Tabi öncelikle ses eğitimi kursu veriyoruz. Küçük yaşta başlaması eğitim ve öğretim hayatını da aksatmadan müziğe önem vermesi bizim için değerlidir. İnşallah ileride çok güzel yerlere ulaşır. Benim dileğim tabi öğrencimin de olması nedeniyle müzik öğretmeni olmasını istiyorum ama tabii ki her yol da açıktır" diye konuştu.

Baba Halil Tavala da kızının sesini çok beğendiğini, iyi bir ses sanatçısı olması için her zaman destek vereceğini söyledi.

Vali Ayhan hayran kaldı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ziyaret ettiği Haliliye Halk Eğitim Merkezinde, kursiyer İmhan Tavala'nın seslendirdiği türküyü dinledi. Vali Ayhan, İmhan'ın yanık esine hayran kalarak sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına, "Halk Eğitimi Merkezinde tanıştığım yeteneğe bir bakın. İmhan kızımız gibi yetenekli öğrencileri, hayata geçireceğimiz projelerle keşfederek onlara her türlü desteği sağlayacağız. Sesin gibi ömrün de güzel olsun kızım" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel