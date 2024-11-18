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Şanlıurfalı Girişimci, Akrep Zehirinden Milyonlar Kazanıyor

Şanlıurfalı Girişimci, Akrep Zehirinden Milyonlar Kazanıyor
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Şanlıurfa'da akrep yetiştiriciliği yapan Mehmet Örenler, ayda 10 bin akrepten sağdığı zehirleri, litresi 10 milyon doları aşan fiyatlarla yurtdışına satıyor. Genç girişimci, işini büyütmeyi hedefliyor.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfalı genç girişimci Mehmet Örenler, ayda 10 bin akrepten sağımı yaparak elde ettiği zehirleri, litresi 10 milyon doları aşan fiyatlarla birçok ülkeye satıyor.

Şanlıurfa'da dört yıl önce babasının da desteğini alarak akrep yetiştiriciliğine başlayan Mehmet Örenler, bugünlerde işini daha da büyütmeyi hedeflediğini belirtti. Karaköprü ilçesinde 5 bin 500 metrekarelik bir alanda kurduğu tesiste, 10 bin adet akrepten sağım yapan Örenler, elde ettiği zehirleri Güney Kore, Almanya, Hindistan, Çin ve Japonya gibi ülkelere gönderiyor. Özel izinle kurulan tesiste aylık ortalama 60 gram zehir sağımı yapan Örenler, bu iş için özel ekipmanlara sahip olunması gerektiğini belirtiyor.

Vali Şıkdak tesisi ziyaret etti

Özel güvenlik önlemlerinin alındığı tesisi ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, genç girişimciyi tebrik etti. Üretim ve sağım yapılan alanları Tarım İl Müdürü Mehmet Aksoy ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbeği ile gezen Vali Şıldak'a teşekkür eden Örenler, "İşimi daha da büyütmek istiyorum.Sağımdan elde edilen zehirler; panzehirin yanı sıra ilaç ve savunma sanayisinde kullanılıyor. Özellikle de elde ettiğimiz panzehir nice hayatların kurtarılmasını sağlıyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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