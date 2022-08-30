Şanlıurfa yerel haberi: Siverek'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı Yerel Haberler Şanlıurfa yerel haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı. Sabah saat 10.00'de Siverek Şehitliğinde yapılan zafer bayramı kutlaması, Şehitlik'te çelenk sunumuyla başladı. Çelenk bırakma sunumu sonrası bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okumasıyla devam etti. Günün anlam ve önemi belirtilen konuşmalar sonrası İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, İlçe Belediye Başkanı Ayşe Çakmak tebrikleri kabul etti. Program şehitliği ziyaret ve yapılan dualarla son buldu. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Şanlıurfa Hisarcık Siverek Yerel Haberler

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