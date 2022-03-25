Şanlıurfa Valisi Erin, yaşlıları unutmadı - Haberler

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Şanlıurfa Valisi Erin, yaşlıları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şanlıurfa Valisi Erin, yaşlıları unutmadı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle, özel bir bakım ve rehabilitasyon merkezindeki yaşlıları ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle, özel bir bakım ve rehabilitasyon merkezindeki yaşlıları ziyaret etti.

Bakım ve rehabilitasyon merkezindeki yaşlıları ziyaret ederek onlarla sohbet eden Vali Erin, yaşlıların kendisine ilettiği taleplerin yerine getirilmesi için ilgililere talimat verdi. Kültürümüz, gelenek göreneklerimiz ve dinimizde yaşlılara büyük önem verildiğini hatırlatan Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Bizler için büyük birer nimet ve bereket vesilesi olan yaşlılarımızı ziyaret ederek, hayır dualarını aldık." ifadelerini kullandı.

Vali Erin'e ziyaretlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici de eşlik etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Erin, yaşlıları unutmadı

Şanlıurfa Valisi Erin, yaşlıları unutmadı

Şanlıurfa Valisi Erin, yaşlıları unutmadı

Şanlıurfa Valisi Erin, yaşlıları unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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