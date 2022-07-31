Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da KPSS'ya geç kalanlar salona alınmadı

Şanlıurfa'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) yetişemeyen adaylar, içeri girebilmek için görevlilere dil dökerek ikna etmeye çalıştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen KPSS'nin genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da de adaylar, sabah erken saatlerde sınava girecekleri merkezlere akın etti. Sınava saat 10.00'dan sonra gelenler ise alınmadı. Sınava alınmayan adaylar, dakikalarca kapıda bekleyip görevlileri ikna etmeye çalıştı. Sınava giremeyen adaylar umutlarını önümüzdeki yıla bırakırken, dışarıda bekleyen aileler ise dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Toplam 120 sorunun yer aldığı sabah oturumunda adaylar 130 dakika boyunca ter dökecek. Öğleden sonra saat 14.45'te ise eğitim bilimleri oturumu gerçekleştirilecek. Toplam 100 dakika sürecek oturumda adaylara 80 soru yöneltilecek. Alan bilgisinin de önümüzdeki hafta yapılacağı sınavların sonuçları ise 2 Eylül tarihinde açıklanacak. - ŞANLIURFA