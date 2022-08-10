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Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da iki aile arasındaki husumet barışla son buldu

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Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da iki aile arasındaki husumet barışla son buldu

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Mayıs ayında Öksüz ve Kaymaz ailesi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı husumet kan davasına dönüşmeden barışla son buldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Mayıs ayında Öksüz ve Kaymaz ailesi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı husumet kan davasına dönüşmeden barışla son buldu.

Bozova'nın Yaylak ve Kaçarsaluca Mahallelerinde Öksüz ve Kaymaz aileleri arasında Mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralanmıştı. Husumetin kan davasına dönüşmemesi için ilçenin kanaat önderleri yoğun bir çalışma içerisine girdi. Kanaat önderi Muhsin Aksoy'un girişimleri sonucunda husumet 500 kişinin katıldığı barış programı ile son buldu.

Barış yemeğini düzenleyerek iki aile arasındaki husumeti sonlandıran Kanaat önderi Muhsin Aksoy iki aile büyüklerine teşekkür ederek bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Bölgenin huzurunu ve refahını hep birlikte sağlayacaklarını belirten Aksoy, "Geçtiğimiz yıl iki aile arasında istenmeyen bir durumdan dolayı husumet ortaya çıktı. Bizler Peygamberler şehri Urfa'da yaşayan insanlar olarak dünyadaki en güzel şeyin birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğu bilincindeyiz. Bu şiar ile hareket ederek aramızdaki küskünlüğü ve husumeti ortadan kaldırdık" diye konuştu.

(Şinasi İnan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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