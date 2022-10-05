Şanlıurfa haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karaköprü standına ziyaret

Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de Karaköprü Belediyesi standını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de Karaköprü Belediyesi standını ziyaret etti.

Karaköprü Belediyesi, Ankara'da düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'de yerini alarak stant açtı. Karaköprü Belediyesi standını festivalin açılışını yapmak üzere alana gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Stantta bir süre oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Baydilli nar suyu ikramında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan nar suyunu beğenirken, mini ada robotun 'Karaköprü narlıktır' şarkısıyla yaptığı dansı ilgiyle izledi. Baydilli ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet ederek Karaköprü'de gerçekleştirilen projelerden bahsetti. Ayrıca Karaköprü Belediyesi tarafından Bilimin Eşsiz Dahi İnsanları (BEDİ) sergisi de festivalde açılırken, bu sergide tarihimizde önemli yer edinmiş dahiler ve üç boyutlu yazıcılarla maketleri yapılan icatlar tanıtılıyor. - ŞANLIURFA