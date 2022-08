Şanlıurfa haber! Ceylanpınar Kaymakamı Caner'e veda programı

Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner'in tayininin Nevşehir'in Ürgüp ilçesine çıkması üzerine Belediye Başkanı Feyyaz Soylu tarafından veda yemeği verildi.

İçişleri Bakanlığının Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçe kaymakamlığına atanan Ceylanpınar İlçe Kaymakamı Cüneyt Caner'in onuruna veda yemeği düzenlendi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu tarafından düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Cüneyt Caner, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Akgeyik, Meclis Üyeleri Übeyt Kurt, Hüseyin Ekim, Ümit Bilgin, Cuma Barutçu ve İshak Uğur, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları, askeri ve emniyet erkanı ile çok sayıda davetli katıldı.

Veda yemeğinin ardından Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu tarafından Kaymakam Cüneyt Caner'e veda anısına plaket takdim edildi.

Yaklaşık 2 yıl önce Erzurum'un Horasan ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine atasının yapıldığını belirten Kaymakam Cüneyt Caner, '"Göreve başladığım 5 Ağustos tarihinden yaklaşık 2 hafta sonra valimizin talimatlarıyla Rasulayn ilçesinde de görevlendirildim ve eş zamanlı olarak hem Ceylanpınar'da hem Resulayn'da mesleğimi icra etmeye çalıştım. Çok yoğun bir dönemdi. Özellikle karşıda yaşanan sıkıntıların bu tarafa sirayet etmemesi adına olağanüstü bir gayret sarf ettim. Buna en yakınımda çalışanlar da şahit oldu. Bu anlamda zaman zaman buradaki işlerimizin bir kısmını görmediğimiz ya da biraz geciktirdiğimiz olmuştur ama iki tarafın verdiği yükün stresi ve ağırlığı buna sebep olmuştur. Bunların üzerine pandemi sürecine de girdik. Bütün bu süreçlerin üst üste gelmesi benim Ceylanpınar özelimde yapmak istediğim işlerin bir kısmını tabii ki yapmama engel oldu. Allah böyle nasip etti ama hem Ceylanpınar hem de Resulayn bölgesinde devletimizin koordinesinde çok güzel çalışmalar da yaptık. Sınırın bu tarafına yansıyabilecek 100 olaydan belki birkaç tanesi kısmi olarak ilçemizi etkiledi. Yani bu konuda kesinlikle içinizi rahat tutabilirsiniz ve Allah nasip ederse önümüzdeki zaman diliminde bu anlamda çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Çalıştığı süre boyunca devletin kendisine verdiği yetkileri adaletli bir şekilde kullandığını söyleyen Kaymakam Caner, "Çalıştığımız zaman zarfı içerisinde temel ilkem, adaletten ve doğruluktan, hukuktan ayrılmamak oldu. Beni tanıyanlar bilir. Her çalıştığınız yerde illaki sizi birtakım sevenler, bir takım sevmeyen gruplar olacaktır. Ben bunlara çok takılmam. Bu anlamda da çalıştığım her yerde arkamı dönüp de keşke şunu şöyle yapsaydım diyeceğim bir iş bırakmadım. Allah nasip ederse buradan da bırakmadan ayrılacağız. Özellikle mazlumun, fakirin fukaranın yanında olmaya çalıştık. Bütün bu yoğunluğumuzun arasında bu grupla özel ilgilendik. Sağ olsun vakıf müdürümüzün de olağanüstü gayretleriyle adaletli bir çalışma yürüttük. Bunların da hiçbir şekilde reklamını yapmadan, o insanları da rencide etmeden yapmaya çalıştık. Burada da çok güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Diğer rutin devam eden işlerimizin zaten bir kısmına dediğim sebeplerden dolayı çok eğilemedik ama özellikle milli eğitim müdürümüze de burada teşekkür ediyorum. Dün valilikte yapılan milli eğitim toplantısında başarı sıralamasında Ceylanpınar net sayısında Urfa'da ikinci sırada, puan sıralamasında Urfa'da üçüncü sırada, bu çok önemli bir başarıdır" diyerek kısaca yaptığı çalışmalara değindi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ise, "Kaymakamım bu plaketi size sunarken inanın içimiz buruk oluyor. İki yıldır beraber çalışıyoruz. Şahsen kendi adıma söylüyorum, güler yüzünüz ve tebessümünüz hiçbir zaman yüzünüzden düşmedi. Esprili ve güler yüzlü bir kaymakamdınız. İnşallah gelecek kardeşimiz de sizi aratmayacaktır. Devlet işi hiçbir zaman durmaz. Gittiğiniz her yerde yine siz Caner Kaymakamımızsınız. Her zaman için burada sizin bir eviniz var. Telefonumuz her zaman size açıktır. Biz de bir tane kardeşimiz, bir tane kaymakamımız, dostumuz, arkadaşımızın Ürgüp'te olduğunu hiç unutmayacağız. Onun için bu 2 yılın anısına küçücük çam sakızı çoban armağanı diye takdim ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA