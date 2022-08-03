Şanlıurfa haber! Antalya Büyükşehir 'Şanlıurfa Tanıtım Gecesi' Düzenliyor - Haberler

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Şanlıurfa haber! Antalya Büyükşehir 'Şanlıurfa Tanıtım Gecesi' Düzenliyor

Şanlıurfa haber! Antalya Büyükşehir 'Şanlıurfa Tanıtım Gecesi' Düzenliyor

Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Şanlıurfa Tanıtım Gecesi’ düzenliyor.

 - Güncelleme:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ' Şanlıurfa Tanıtım Gecesi' düzenliyor.

Belediye'nin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle, 6 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00'da Kepez Kent Meydanı'nda, 'Antalya Şanlıurfa Tanıtım Gecesi' düzenlenecek.  Gecede, Mahmut Tuncer sahne alacak. Urfa Edessa Grubu Sıra Gecesi'nin de yer alacağı etkinlikte, çiğköfte ikramı yapılacak. Etkinlik, tüm Antalyalılara açık olacak.

ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Antalya Yerel Haberler

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