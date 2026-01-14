Şanlıurfa'dan Gazze'ye 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa'dan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 6 tır eşya ve gıda malzemesi dualarla gönderildi.

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardımların Gazze'ye ulaştırılması için tören düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, yardımda bulunan iş adamı ve dernek temsilcilerine teşekkür edildi. İçerisinde battaniye, yastık, yorgan, bebek maması, konserve gibi insani yardım malzemelerinin yer aldığı 6 tır, düzenlenen törenle Gazze'ye uğurlandı.

Törende sivil toplum kuruluşları adına açıklamada bulunan Behçet Atilla, "Urfa'dan Gazze'ye son 2 buçuk ay içinde 3 yardım konvoyu çıkardık. Şu ana kadar 16 tır yardımı buradan yola çıkardık, bugün de 6 tır insani yardımımızı birazdan inşallah müftümüzün dualarıyla uğurlayacağız. Bu 6 tırla beraber son 2 buçuk ay içinde 22 tır sadece ayni yardımı Gazze'ye göndermiş olacağız. Bugünkü bu 6 tırımızda battaniye, yastık, döşek, yorgan, bebek maması, konserve ve aç tüket dediğimiz hazır gıda ürünleri bulunmaktadır. Bu gibi malzemeleri inşallah hepimizin huzurunda birazdan uğurlayacağız" diye konuştu.

Yardım tırları, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yaptığı duanın ardından Gazze'ye gönderildi. - ŞANLIURFA