Şanlıurfa'da Yavru Kediler Kurtarıldı
Şanlıurfa'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kedileri güvenli bir şekilde kurtardı.
Şanlıurfa'da binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşandı. Binanın havalandırma boşluğundan kedi sesleri geldiğini duyan apartman sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna merdiven sarkıtarak aşağı indi. Aşağıdaki 2 yavru kediyi kutuya koyan ekipler, yukarı çıkarttı.
Su ve yemek verilen yavru kediler anne kedinin yanına bıraktı. - ŞANLIURFA