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Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcısına operasyon

Yerel Haberler

- Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcısına operasyon Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu satıcısı, düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

- Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcısına operasyon

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu satıcısı, düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik bir adrese şafak operasyonu düzenledi. Adreste şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramada 8,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Yerel

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