Şanlıurfa'da Televizyon Kanalı Elektriksiz Ana Haber Bülteni Yayınladı

Şanlıurfa'da uydu üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalı, yayın esnasında elektrikleri kesildiği için ana haber bültenini karanlıkta izleyicilerine aktardı.

Şanlıurfa'da televizyon tarihinde ilginç sayılabilecek bir olay yaşandı. Uydu üzerinden yayın yapan BFZ Türk isimli yerel bir televizyon kanalı, ana haber bültenini elektriksiz izleyicilere aktardı. Saat 19.00'daki ana haber bülteni için jeneratör ile çalıştırılan kameraların önüne geçen sunucu Ömer Yılan, telefonun ışığını da kullanarak haberleri sundu. İl genelinde sürekli elektrik sorunu yaşandığını belirten Yılan, isim vermeden Dicle EDAŞ'a tepki gösterdi. - ŞANLIURFA