Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Televizyon Kanalı Elektriksiz Ana Haber Bülteni Yayınladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Şanlıurfa'da uydu üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalı, elektrik kesintisi nedeniyle ana haber bültenini karanlıkta izleyicilere aktardı. Sunucu telefonun ışığını kullanarak haberleri sundu.

Şanlıurfa'da uydu üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalı, yayın esnasında elektrikleri kesildiği için ana haber bültenini karanlıkta izleyicilerine aktardı.

Şanlıurfa'da televizyon tarihinde ilginç sayılabilecek bir olay yaşandı. Uydu üzerinden yayın yapan BFZ Türk isimli yerel bir televizyon kanalı, ana haber bültenini elektriksiz izleyicilere aktardı. Saat 19.00'daki ana haber bülteni için jeneratör ile çalıştırılan kameraların önüne geçen sunucu Ömer Yılan, telefonun ışığını da kullanarak haberleri sundu. İl genelinde sürekli elektrik sorunu yaşandığını belirten Yılan, isim vermeden Dicle EDAŞ'a tepki gösterdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şanlıurfa Olaylar Yerel Haberler Medya Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 2 Şubat Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle 2 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 49. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 2 Şubat Yalı Çapkını 56. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 2 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Saboor Muradı nedir, kimdir? Ateş Kuşları CANLI İZLE! 2 Şubat Ateş Kuşları 41. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Hara filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hara filmi ne zaman, nerede çekildi? Hara filmi yaşanmış hikaye mi, gerçek mi? En iyi korku filmleri neler? Hafta sonu için film önerisi! ANKARAGÜCÜ – SİVASSPOR CANLI: Ankaragücü – Sivasspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Sivasspor canlı yayın linki! Ankaragücü - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Sivasspor maçı nereden izlenir? Hatayspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Fatih Karagümrük FK hangi kanalda, şifresiz mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Haftanın finalinde bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç gram? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç ayar, gerçek mi? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 49. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title