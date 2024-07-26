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Şanlıurfa'da Su Baskını: Elektrik Kesintisi Riski

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Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında bir borunun patlaması sonucu, Dicle Elektrik'in şehrin neredeyse üçte birine elektrik sağlayan Sırrın Trafo Merkezi su altında kaldı. Yetkililer, şehrin bir bölümünün elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında bir borunun patlaması sonucu, Dicle Elektrik'in şehrin neredeyse üçte birine elektrik sağlayan Sırrın Trafo Merkezi su altında kaldı. Sabah saat 04.00'ten itibaren trafo merkezine ait yer altındaki galerilerde biriken suyun tahliyesine başlandı. Yetkililer, şehrin bir bölümünün elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

ŞUSKİ ekiplerinin Sırın ve Şeyhçoban mahallelerine içme suyu sağlayan hattaki çalışmaları sırasında, ana borulardan biri patladı. Kontrol altına alınamayan su, Dicle Elektrik'e ait Sırın Trafo Merkezi'nin yeraltı galerilerine dolmaya başladı. Söz konusu su baskını nedeniyle, şehrin yaklaşık üçte birinin elektriksiz kalma riski ortaya çıktı.

Tahliye operasyon saat 04.00'te başladı

Olayın fark edilmesi üzerine, Dicle Elektrik ekipleri Sırın Trafo Merkezi'ne giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, şehrin sekiz farklı bölgesine elektrik taşıyan fiderlerin çıkış noktası olan yeraltı galerilerinin tamamen suyla dolduğu tespit edildi. 4 metre çapında ve 12 metre uzunluğundaki galerilerde su birikmeye devam edince, Dicle Elektrik durumu İl Valiliğine iletti. İl Valiliğinin koordinasyonunda, saat 04.00 itibarıyla AFAD, DSİ, ŞUSKİ ve itfaiye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

'Ciddi arızalar yaşanabilir' uyarısı

Dicle Elektrik yetkililerinin verdiği bilgiye göre, su baskını nedeniyle şu an Şanlıurfa'da elektrik kesintisi bulunmuyor. Ancak tahliyenin gecikmesi durumunda ciddi arızaların yaşanabileceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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