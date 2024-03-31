Şanlıurfa'da sandıkta tartışma: 3 kişi darp edildi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Hilalli Mahallesi İlkokulu'ndaki sandıkta toplu oy kullanmak isteyen kişiler ile sandık müşahitleri arasında çıkan tartışmada 3 kişi darp edildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, söz konusu sandıkta oy verme işlemi bir süre durduruldu.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin kırsal Hilalli Mahallesi'ndeki ilkokulda iddiaya göre bir grup, müşahitleri dışarı çıkararak toplu oy kullanmak istedi. Buna itiraz eden 1 avukat ile 2 sandık müşahidi arbede sırasında darp edildi.

Olay ile ilgili tutanak tutulurken, itirazlar sonrası sandıkta oy verme işlemi bir süre durduruldu. Jandarma okul ve çevresinde önlem aldı.