Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Şanlıurfa'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Karaköprü, Eyyubiye ve Haliliye ilçelerinde sele neden oldu. Bazı dereler taşarken evleri su bastı.

ABDÜLKADİR ÇELİKCAN

Şanlıurfa'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Karaköprü, Eyyubiye ve Haliliye ilçelerinde sele neden oldu. Bazı dereler taşarken evleri su bastı.

Şanlıurfa'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli sağanak yağış ile birlikte birçok bölgede sel meydana geldi. Sel suları derelerin taşmasına neden oldu. Karaköprü, Eyyubiye ve Haliliye ilçeleri ile bazı kırsal mahallelerde yaşanan sağanak yağış nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı. Yeteri kadar tedbirin alınmadığı mahallelerde dereler taştı, evleri su bastı.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'da yaşanan sel nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetmişti.