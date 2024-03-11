Şanlıurfa'da Ramazan davulcuları mesailerine başladı

Şanlıurfa'da sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesailerine başladı.

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi. Şanlıurfa'da geleneği sürdüren ramazan davulcuları, sahur mesaisine başladı.

Kentin hemen hemen her cadde ve sokağında dolaşan yüzlerce Ramazan davulcusu, vatandaşları uyandırmak için ter attı.

Davulun sesiyle uyanan vatandaşlar ise ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu. Vatandaşlar, kendilerini sahura kaldıran davulculara teşekkür etti. - ŞANLIURFA