Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Ramazan davulcuları mesailerine başladı

Güncelleme:

Şanlıurfa'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte geleneksel olarak sahur vaktinde görev yapan davulcular, mesailerine başladı. Kentin her cadde ve sokağında dolaşan yüzlerce davulcu, vatandaşları uyandırmak için çalmaya başladı. Davul sesiyle uyanan vatandaşlar, ekmek ve pide almak için fırınlara gitti ve davulculara teşekkür etti.

Şanlıurfa'da sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesailerine başladı.

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi. Şanlıurfa'da geleneği sürdüren ramazan davulcuları, sahur mesaisine başladı.

Kentin hemen hemen her cadde ve sokağında dolaşan yüzlerce Ramazan davulcusu, vatandaşları uyandırmak için ter attı.

Davulun sesiyle uyanan vatandaşlar ise ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu. Vatandaşlar, kendilerini sahura kaldıran davulculara teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şanlıurfa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Muğla Seydikemer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Seydikemer adayı Mikail Akbalık kimdir? DEM Parti Muğla Ortaca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Ortaca adayı Hüsniye Kaya kimdir? Saadet Partisi Urla adayı Mehmet Orakçı kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Urla belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Torbalı adayı Caner Dirlik kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Torbalı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tire adayı Halil Yalçınkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Tire belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Selçuk adayı Hüseyin Günaydın kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Selçuk belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Seferihisar adayı Zehra Çakar kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Seferihisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ödemiş adayı Mustafa Yorucu kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Ödemiş belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Narlıdere adayı Serhat Afşar kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Narlıdere belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Menemen adayı Tekin Alptekin kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Menemen belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Milas Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Milas adayı Cumali Çelik kimdir? Saadet Partisi Menderes adayı Ahmet Alkan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Menderes belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Konak adayı Turhan Tutumlu kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Konak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kiraz adayı Mesut Sertkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kiraz belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kınık adayı Suat Savut kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kınık belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title