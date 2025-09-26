Şanlıurfa'da Polisler Arızalı Aracın Çalışması İçin Vurdurma Yöntemini Kullandı

Şanlıurfa'da trafikte arızalanarak duran otomobili fark eden bölgedeki polisler, aracı iterek vurdurma yöntemiyle çalışmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Diyarbakır yolu üzerindeki kavşakta görev yapan polis memurları, bir otomobilin yol ortasında durarak hareket etmediğini gördü. Sürücünün yanına giden polisler, arabanın bir türlü çalışmadığını öğrendi. Otomobili iterek vurdurma yöntemini uygulayan 2 trafik polisi, sürücünün aracını çalıştırmasına yardımcı oldu.

O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA