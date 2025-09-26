Haberler

Şanlıurfa'da Polisler Arızalı Aracın Çalışması İçin Vurdurma Yöntemini Kullandı

Şanlıurfa'da Polisler Arızalı Aracın Çalışması İçin Vurdurma Yöntemini Kullandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, trafikte arızalanan bir otomobili fark eden polis memurları, aracı iterek vurdurma yöntemiyle çalıştırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'da trafikte arızalanarak duran otomobili fark eden bölgedeki polisler, aracı iterek vurdurma yöntemiyle çalışmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Diyarbakır yolu üzerindeki kavşakta görev yapan polis memurları, bir otomobilin yol ortasında durarak hareket etmediğini gördü. Sürücünün yanına giden polisler, arabanın bir türlü çalışmadığını öğrendi. Otomobili iterek vurdurma yöntemini uygulayan 2 trafik polisi, sürücünün aracını çalıştırmasına yardımcı oldu.

O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım

İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım
Skandalda son perde: Sosyal medyada 'Kocamı aldattım' akımı başladı

Skandalda son perde: "Kocamı aldattım" akımı başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.