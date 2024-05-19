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Şanlıurfa'da Park Yeri Kavgasını Ayırmak İçin Ezan Okundu

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşanan park yeri kavgasını ayırmak için bir vatandaş ezan okudu. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan park yeri kavgasını ayırmak için ezan okudu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmak için ezan okudu

Çevredekiler kavga edenleri ayırmak için araya girerken bir vatandaş ise kavga edenlerin ayrılması için ilginç bir yol denedi. Kavga edenlerin yanına giden bir vatandaş, elini kulağına götürerek kavgaya ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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