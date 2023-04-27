Şanlıurfa'da Okul İdaresiyle Tartışma Yaşayan Öğrenci, Silahla 2 Kişiyi Yaraladı

Şanlıurfa'daki bir özel okulda, bir öğrencinin silahla ateş etmesi sonucunda iki kişi yaralandı. Öğrencinin tüfekle okula doğru ateş ettiği anlar, diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Öğrencinin, okul yönetimiyle yaşadığı tartışma nedeniyle okula tüfekle geldiği iddia edildi.

Şanlıurfa'daki bir özel okulda, bir öğrencinin silahla ateş etmesi sonucunda iki kişi yaralandı. Öğrencinin tüfekle okula doğru ateş ettiği anlar, diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Öğrencinin, okul yönetimiyle yaşadığı tartışma nedeniyle okula tüfekle geldiği iddia edildi.

Olay, Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Haliliye'ye bağlı Ulubağ Mahallesi'nde bulunan Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Koleji'nde bugün yaşandı. İddiaya göre; bir öğrenci, okul yönetimiyle yaşadığı tartışmanın ardından okulu terk etti. Bir süre sonra elinde tüfek olduğu halde geri dönen öğrenci, bahçe kapısından okul binasına doğru birkaç el ateş etti. O anlar, okuldaki diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayda iki kişi yaranırken öğrenciler büyük panik yaşadı. Silah sesinden korkan bir öğrencinin de bulunduğu kattan aşağı atladığı ve yaralandığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.