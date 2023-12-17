Şanlıurfa'da Mısır Kurutma Fabrikasında İş Kazası: İş Adamı Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir mısır kurutma fabrikasında meydana gelen iş kazasında, helezon makinesinin devrilmesi sonucu bir iş adamı hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'daki bir mısır kurutma fabrikasında helezon makinesi üzerine devrildiği iş adamının hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir mısır kurutma fabrikası bahçesinde yaşandı. İlçede mısır alım satımıyla uğraşan 48 yaşındaki iş adamı Mustafa Yıldızoğlu, hububat aktarımında kullanılan helezon makinesinin devrilmek üzere olduğunu fark etti. Makineyi elleriyle tutmaya çalışan şahıs, ağırlığa dayanamayarak devrilen makinenin altında kaldı. İş adamının yardımına fabrikada çalışan işçiler koştu. Makineyi kaldıran işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Yıldızoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA