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Şanlıurfa'da Miraç Kandili Coşkusu

Şanlıurfa'da Miraç Kandili Coşkusu
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Miraç Kandili nedeniyle binlerce vatandaş, akşam saatlerinde camilere akın ederek namaz kıldı ve çeşitli etkinliklere katıldı.

Şanlıurfa'da binlerce kişi, Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Miraç Kandili, Şanlıurfa'da coşkulu bir şekilde yaşandı. Binlerce vatandaş, kandil dolayısıyla camilere akın etti. Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl'e giden vatandaşlar, balıklara yem atıp, cemaatle birlikte namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, yatsı namazından sonra Dergah Camii'nde okutulan mevlid programına katıldı. Gece boyunca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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