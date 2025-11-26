Haberler

Şanlıurfa'da Marangoz Atölyesinde Genç Çocuğun Ölümü: Baba Adalet İstiyor

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde iş arkadaşı tarafından kompresörle havaya maruz kalan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acılı baba, oğlunun ölümüne neden olanlar için en ağır cezayı talep etti.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki marangoz atölyesinde, iş arkadaşı tarafından vücuduna kompresörle hava verilmesi sonucu ağır yaralanan ve sonrasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin babası Ahmet Kendirci, oğullarının ölümüne neden olanlar için "en ağır cezayı istediğini" söyledi.

Acılı baba Ahmet Kendirci evinde gazetecilere açıklama yaptı. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Kendirci, Muhammed'in evine bağlı bir çocuk olduğunu, kendilerini hiç üzmediğini belirtti.

Baba Kendirci, "Sağolsun bir gün bizi üzmedi, bize hiç sıkıntısı olmadı. Çocuğum gerçekten ahlaksız biri olsaydı, terbiyesiz biri olsaydı ben derdim ki hak ettiği cezayı aldı ama gerçekten oğlumun teki yoktu. Hakim savcılardan adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Olayın şüphelisinin tutuklamaya sevk edildiği hakimlik tarafından önce serbest bırakıldığını anımsatan Kendirci, buna anlam veremediğini ifade etti.

Baba Kendirci, "Ben biliyorum, çocuğum gelmeyecek. En ağır ceza neyse onu istiyorum" diye konuştu.

Olayın geçmişi

Bozova'da çalıştığı marangoz atölyesinde, 14 Kasım'da kalfa Habip Aksoy ve bir başka iş arkadaşı tarafından vücuduna kompresör ile hava verilmesinin ardından ağır yaralanan Muhammed Kendirci hastanede tedavi görmüş, iç organlarında ciddi hasar olan çocuk tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Habip A. tutuklanmıştı.

Olay günü hastaneye kaldırılan Muhammed Kendirci'nin kıyafetlerini çöp kutusuna attığı belirlenen üç sağlık çalışanı hakkında da idari soruşturma başlatıldı. Sağlık çalışanları soruşturma tamamlanıncaya kadar görevlerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
