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Şanlıurfa'da Kadir Gecesi Coşkusu

Şanlıurfa'da Kadir Gecesi Coşkusu
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Kadir Gecesi dolayısıyla Şanlıurfa'da vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti. Camilerde namaz kılınıp Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Mevlit programları düzenlendi.

Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelen vatandaşlar, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Cami içine sığmayan vatandaşlar, avluda ve cami çevresine serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı. Kentteki camilerin tamamında Kadir Gecesi dolayısıyla özel programlar düzenlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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