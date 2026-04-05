Şanlıurfalı kadınlardan İsrail'in idam yasasına tepki

Şanlıurfa'da yüzlerce kadın, İsrail'in idam yasasına karşı basın açıklaması yaparak Gazze halkına destek verdi. Nirgül Kaşıkçı, hukuksuzluğa ve Mescid-i Aksa'nın kapalı olmasına dikkat çekti.

Topçu (Rabia) Meydanı'nda toplanan yüzlerce kadın, ellerindeki Filistin ve Türk bayrakları ile Gazze halkına destekte bulundu. Grup, Gazze halkı için dua etti, basın açıklaması ile İsrail'in idam yasasına tepki gösterdi.

"Bu sistematik yok etme politikasını reddediyoruz"

Kadınlar adına açıklama yapan Nirgül Kaşıkçı, herkesi Gazze halkına desteğe davet etti. Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, "27 Şubat tarihinden beri Kudüs'teki Hristiyan ve Müslüman ibadethaneleri kapatılmıştır. Avrupa'nın baskısı sonuç vermiş Hristiyan ibadethaneleri açılmıştır ancak Mescid-i Aksa 36 gündür hala kapalıdır. Bu kabul edilemez bir hukuksuzluk, inanç özgürlüğüne ağır bir darbedir. Kudüs'ün kalbinde yer alan Müslümanların üç kutsal mekanından biri olan Mescid-i Aksa'nın hak gaspına derhal son verilmesi ve kutsal mekanlara erişiminin sağlanması şarttır. İşgalci bununla da kalmayıp sadece Filistinli Müslüman oldukları için keyfi tutuklama yaptığı bu insanların ölüm fermanlarını nefretle onaylamıştır. İdam cezası hiçbir şartta adaletin yerine getirilmesi için meşru bir araç olamaz. Bu sistematik yok etme politikasını reddediyoruz. Tüm uluslararası kurumları bu hukuksuzluğa sessiz kalmamaya derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. İdam kararlarını ve ibadet yasağını durdurmak için diplomatik ve ekonomik tüm yaptırımların derhal hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda her alanda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Grup, yapılan açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
