Şanlıurfa'da ilk eğitim Haliliye Belediyesi'nden - Haberler

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Şanlıurfa'da ilk eğitim Haliliye Belediyesi'nden

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şanlıurfa'da ilk eğitim Haliliye Belediyesi'nden

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen program ile Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi tarafından Şanlıurfa'da ilk kez eğitim verildi.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen program ile Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi tarafından Şanlıurfa'da ilk kez eğitim verildi. Belediye personellerine stres ve kriz yönetimi noktasında yapılması gerekenler aktarıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi Şanlıurfa'da ilk kez eğitim verdi.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen program ile Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi eğitmenleri, belediye personellerine yönelik seminer düzenlendi. Stres ve kriz yönetimi konusunda düzenlenen eğitim ile uzman isimler tarafından personellere bilgi verildi.

Belediye personellerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Eğitmen Ecem Erenoğlu vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi noktasından stres ve kriz yönetiminde yapılması gerekenleri aktardı. Yaklaşık 2 saat süren eğitimin ardından eğitmenler, personellerden gelen soruları yanıtladı. Eğitimin sonunda yaptığı açıklama ile Şanlıurfa'da ilk kez Haliliye Belediyesi ile eğitim düzenlediklerini ifade eden Ecem Erenoğlu, Haliliye Belediyesi personellerine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti. Erenoğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi çerçevesinde Haliliye Belediyesi personellerine kriz, stres yönetimi konusunda eğitim verdik. Çünkü onların kendi streslerini kontrol altına almaları, yönetebilmeleri halka daha iyi hizmet vermeleri açısından çok önemli. Türkiye Belediyeler Birliği olarak ilk defa Şanlıurfa'da eğitim verildi. Katılımımız da çok güzeldi, herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Haliliye Belediyesi Şanlıurfa Türkiye Yerel Haberler

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