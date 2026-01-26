Haberler

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 gün yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması ve protesto eylemlerinin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak, güvenlik ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla alındı.

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması ve protesto eylemi gibi faaliyetlerin 5 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca bir dizi karar alındığı belirtildi. Açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışındakilerin 5 gün süreyle yasaklandığı belirtilerek, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto eylemi vb. türdeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetler ile ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılmasının önlenmesi amacıyla kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahısların, grup/grupların ve araçların ilimiz sınırlarına giriş-çıkışları 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden 27.01.2026 Salı günü saat 00.01'den 31.01.2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar
Serdal Adalı'dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi

Gecenin tek güzel haberini canlı yayında verdi
İtalya'dan İsrail'e nota

Sonunda Avrupa'nın sabrını taşırdı! Bir ülkeden İsrail'e nota