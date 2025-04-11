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Şanlıurfa'da Gazze İçin Dört Dilde Dua Programı Düzenlendi

Şanlıurfa'da Gazze İçin Dört Dilde Dua Programı Düzenlendi
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Şanlıurfa Balıklıgöl'de gerçekleşen dua programında kadınlar, Gazze için gözyaşları dökerek dualar etti. Binlerce kişinin katıldığı programda, duaların ardından İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapıldı.

Şanlıurfa Balıklıgöl'de, cuma namazı sonrası dört dilde Gazze için okunan dua programına katılan kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) öncülüğünde cuma namazı sonrası Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dilinde Gazze için dualar edildi. Dört dilde okunan dua programına binlerce vatandaş katıldı. Dua programına katılan kadınlar, kan rengine boyanmış maket bebek cesetleri önünde gözyaşlarına boğuldu. İsrail'e tepki Filistin'e dua programı, okunan duaların ardından İsrail marka ve ürünlerine yapılan boykot çağrısı ile son buldu. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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