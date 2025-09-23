Şanlıurfa'da Fıstık Üretimi İklim Değişikliği Nedeniyle Tehdit Altında

(ŞANLIURFA) – Şanlıurfa'da "yeşil altın" olarak bilinen fıstık üretimi, iklim değişikliğinin etkileriyle ciddi risk altında. Yetersiz yağış, don olayları ve aşırı sıcaklar nedeniyle hem rekolte düştü hem de bazı bahçelerde ağaçlar kurumaya başladı.

Bölge ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan fıstıktaki kayıplar, hem yerel geçim kaynaklarını hem de ihracatı olumsuz etkiliyor. Üreticiler, devlet desteği ve sulama altyapısının güçlendirilmesiyle tarımın yeniden canlandırılmasını talep ediyor.

Kırsal Fıstıközü Mahallesi Muhtarı Adem Yalçınkaya, doğal kaynak sularının kuruduğunu belirterek, "Eskiden köyümüzde fıstık, zeytin, ceviz, nar ve kayısı vardı. Ancak su kaynaklarımız tükendi, sulu tarım yapamaz hale geldik. Şimdi insanlar sondaj ve güneş paneliyle çözüm arıyor ama bu geçici. Asırlık ağaçlarımız kuruyor. Devletimiz tarımsal sulama konusunda destek verirse köyümüz eski haline döner" dedi.

"Devletin acilen destek sağlaması gerekiyor"

Aynı köyden fıstık üreticisi Ali İhsan Çevik ise kuraklığın bu yıl afet boyutuna ulaştığını vurgulayarak, "Yeraltı sularımız çekildi, bahçelerimiz kurudu. Fıstık tarihi bir ürün, bu köyün en önemli gelir kaynağı. Eğer devlet destek vermezse fıstık da yok olacak" dedi.

Kırsal Esemkulu Mahallesi üreticilerinden Enver Çoban, 700 yıllık ağaçların bile kuruma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Burada Türkiye'nin en büyük fıstık ağaçları var. Eğer sulama imkanımız olsaydı bu ağaçlar bugünkü halinden kat kat büyük olurdu. Baraj çok yakın ama biz faydalanamıyoruz. Bu milli servetin zayi olmaması için devletin acilen destek sağlaması gerekiyor" diye konuştu.