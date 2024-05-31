Şanlıurfa'da Filistin'e Destek İçin Dualar Edildi

Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası Filistin'de zulüm altındaki mazlumlar için dualar edildi, İsrail'e tepki gösterildi.

Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Filistin'in Gazze ve Refah kentlerinde İsrail'in zulmü altında olan mazlum Filistin halkı için dualar etti.

Basın açıklaması ile İsrail'e tepki gösteren STK temsilcileri, Filistin'e yönelik saldırıların bir an önce durması gerektiğini belirtti. - ŞANLIURFA