Şanlıurfa'da engelli birey hayaline kavuştu - Haberler

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Şanlıurfa'da engelli birey hayaline kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şanlıurfa'da engelli birey hayaline kavuştu

Engelli, yaşlı, muhtaç, kadın, genç ve çocuklar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hayatlarını kolaylaştıracak sosyal ve ekonomik destekler sunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, engelli bir vatandaşın daha isteğini yerine getirdi.

Engelli, yaşlı, muhtaç, kadın, genç ve çocuklar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hayatlarını kolaylaştıracak sosyal ve ekonomik destekler sunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, engelli bir vatandaşın daha isteğini yerine getirdi.

Eyyübiye'de yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Serçek isimli engelli vatandaşı bir süre önce evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Serçek'in ihtiyacı olan akülü sandalyeyi en kısa sürede temin edeceklerini sözünü vermiş ve farklı sosyal yardımlardan da faydalanması için talimat vermişti. Kuş'un talimatı üzerine Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Değerlendirme Kurulu Ahmet Serçek'e akülü sandalye temin edilmesini kararlaştırdı. 20 Mayıs 2022 günü Ahmet Serçek'in kapısını çalan ekipler, Kuş'un selamını ileterek Serçek'in tek isteği olan akülü sandalyeyi kendisine teslim etti.

Akülü sandalyesine kavuşmaktan dolayı duygulu anlar yaşayan Ahmet Serçek, belediye başkanı Mehmet Kuş'a ve Eyyübiye Belediyesi'nin tüm çalışanlarına teşekkür etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Kuş, Engelli, Yerel, Haberler

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