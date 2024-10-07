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Şanlıurfa'da Eli Hamur Makinasına Sıkışan 13 Yaşındaki Çırak, İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

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Şanlıurfa'da bir fırında çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Halil Şehitoğlu, hamur yoğurma makinesine elini sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri makineyi keserek çocuğun elini kurtardı.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da bir fırında çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Halil Şehitoğlu, hamur yoğurma makinesine elini sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri makineyi keserek çocuğun elini kurtardı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin Eyüp Nebi Mahallesi'nde bir ekmek fırınında çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Halil Şehitoğlu'nun eli hamur yoğurma makinesine sıkıştı. İş yerindekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, hamur yoğurma makinesini keserek çocuğun elini kurtardı. Çocuk, daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.

Şanlıurfa'da Eli Hamur Makinasına Sıkışan 13 Yaşındaki Çırak, İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Kaynak: ANKA / Yerel

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