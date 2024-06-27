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Şanlıurfa'da Elektrik Kesintilerine Tepki

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Şanlıurfa'da sık sık yaşanan elektrik kesintilerine Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tepki gösterdi. DEDAŞ ve siyasilere acil çözüm talebinde bulunan platform, kesintilerin zulme dönüştüğünü belirtti.

( Şanlıurfa ) - Özellikle yaz aylarında sık sık enerji kesintilerinin yaşandığı Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, DEDAŞ'a tepki gösterdi. STK Platformu adına açıklama yapan Özgür Eğitim Sen Şanlıurfa İl Başkanı Vehbi Uzundağ, "Her nedense elektrik kesintileri konusu açılınca bir anda sağır ve dilsiz olabiliyorlar. Buna tahammülümüzün kalmadığını bilinmesini istiyoruz" dedi.

DEDAŞ binası önünde toplanan Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Türkiye'nin en sıcak ili olan Urfa'da elektrik kesintilerinin adeta zulme dönüştüğünü belirtip kesintilere duyarsız kalan DEDAŞ ve siyasilere tepki göstererek acil çözüm talebinde bulundu.

STK Platformu adına açıklama yapan Özgür Eğitim Sen Şanlıurfa İl Başkanı Vehbi Uzundağ, şunları söyledi:

"Her nedense elektrik kesintileri konusu açılınca bir anda sağır ve dilsiz olabiliyorlar. Buna tahammülümüzün kalmadığını bilinmesini istiyoruz. İktidar böyle davranınca doğal olarak DEDAŞ yetkilileri de vatandaşı muhatap olarak kabul etmediğini her gün meydana gelen ve artık rutin halini almış elektrik kesintilerinden de görmekteyiz. Geldiğimiz nokta itibariyle her ne kadar iktidar bu sorunu çözmeye yönelik duyarsız kalsa da bu milletin birinci muhatabı DEDAŞ olmakla birlikte aynı zaman da siyasi iktidar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu güne kadar halkı avutmaktan öte bu sorunu çözecek irade maalesef iktidar partisinde göremedik. Dileriz bundan sonra gereken adımlar atılır ve bir an önce Şanlıurfa'yı, Şanlıurfalıları bu çileden kurtarır."

Kaynak: ANKA / Yerel

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