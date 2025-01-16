Şanlıurfa'da Eğitim Sorunları: 7 Bin Öğretmen Açığı ve Mevsimlik Tarım İşçiliği

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'daki öğretmen açığına ve sınıflardaki yoğunluğa dikkati çeken Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, "Şanlıurfa'da öğretmen açığımız hala 7 bin civarında. Ayrıca il bazında öğrenci sayısı 750 bini bulmuş durumda. Bir sınıfta ortalama 45- 50 öğrenci var. Öğretmenlerin bu şartlar altında bireysel öğrenci ihtiyaçlarına cevap vermesi mümkün değil. Nisan ayından itibaren ise yaklaşık 100 bin çocuk mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle eğitimden uzak kalıyor. Eğitim planlaması yapılmalı" dedi.

Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun ve Eğitim-Sen Şube Eş Başkanı Murat Oruç, Şanlıurfa'da eğitimde yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Sendika temsilcileri, öğretmen açığından sınıf mevcutlarına, mevsimlik tarım işçiliğinden derslik yetersizliğine kadar birçok sorunu dile getirerek, yetkililerden çözüm istedi. Coşkun, şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da öğretmen açığımız hala 7 bin civarında. Son yapılan 20 bin öğretmen atamasından 5 bin öğretmen Urfa'ya verildi, ancak bu sayı bile açığımızı kapatmaya yetmedi. Öğretmenlerimizi bölgede tutmanın yolu, maddi teşvikler sağlayarak pozitif ayrımcılık uygulamaktan geçiyor. Her yıl binlerce öğretmenimiz tayin isteyip ayrılıyor. Bunun önüne geçmek için, özellikle zor şartlarda çalışan öğretmenlere tazminat desteği verilmelidir.

"100 bin çocuk mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle eğitimden uzak kalıyor"

Şanlıurfa'da öğrenci sayısı 750 bini bulmuş durumda. Bir sınıfta ortalama 45- 50 öğrenci var. Öğretmenlerin bu şartlar altında bireysel öğrenci ihtiyaçlarına cevap vermesi mümkün değil. 2007'den itibaren yapılan okul yatırımlarına rağmen, hızla artan nüfus ve önceki dönemlerdeki eksik yatırımlar nedeniyle bu açık kapanmıyor. Her yıl 70 bin çocuk dünyaya geliyor. Eğitim planlaması bu gerçekler dikkate alınarak yapılmalı."

Mevsimlik tarım işçiliği ve ikili eğitim sistemine de değinen Coşkun, ailelerin göçleri nedeniyle eğitimden kopan çocuklar için çözüm önerilerini paylaşarak, "Nisan ayından itibaren yaklaşık 100 bin çocuk mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle eğitimden uzak kalıyor. Bu çocuklar için taşındıkları bölgelerde eğitim alabilecekleri düzenlemeler yapılmalı. Ayrıca sabahçı-öğlenci olarak yapılan ikili eğitim sistemi son bulmalı ve normal eğitime geçiş sağlanmalı" dedi.

Eğitim-Sen Şube Eş Başkanı Oruç: "Derslik sorunu için seferberlik şart"

Eğitim-Sen Şube Eş Başkanı Murat Oruç ise Şanlıurfa'nın eğitim sıralamalarında sonlarda yer almasının temel nedenlerine değinerek, öğretmen açığı ve derslik yetersizliğine dikkati çekti ve şunları söyledi:

"Eylül ayında öğretmen açığımız 11 bin 400'dü. 5 bin öğretmen atandı, ancak bunun 500'ü henüz göreve başlamadı. Şu anda açığımız 6 bin 500- 7 bin arasında. Haliliye ilçesinde ilkokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 40, Eyyübiye'de ise bu sayı 51. Böyle bir ortamda öğretmenin verimli olması ve öğrencilere yetişmesi mümkün değil."

Oruç, şehir planlamasında yapılan hataların da eğitim sorunlarını derinleştirdiğini vurgulayarak, "Okul inşaatları genellikle ulaşımı zor bölgelerde yapılıyor. Örneğin, Yenice Kampüsü şehre 5 kilometre uzaklıkta. Şehir planlaması yapılırken eğitim alanları önceliklendirilmediği için bu durum ortaya çıkıyor. Karaköprü'de bile okul yapılacak alan kalmadı. Şanlıurfa'da derslik ihtiyacını karşılamak için olağanüstü hal gibi bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor" diye konuştu

Mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle yaşanan devamsızlık sorununa işaret eden Murat Oruç, "Nisan ayından itibaren kırsal bölgelerde devamsızlık oranı yüzde 20'lere kadar çıkıyor. Tarım işçilerinin gittiği bölgelerde pansiyon ve ulaşım gibi sorunların çözülmesi gerekiyor. Ancak Şanlıurfa gibi geniş tarım arazilerine sahip bir ilde, ailelerin dışarıya gitmek zorunda kalmaması için yerel çözümler geliştirilmesi daha kalıcı olacaktır" dedi.