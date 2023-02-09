Şanlıurfa'da depremzedeler için yardımcı bilgiler

Şanlıurfa'daki depremzedeler için yardımcı bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgi listesinde konaklama yerleri ve yardımcı olacak kişilerin telefon numaraları yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra depremzedeler için yardımcı olabilecek bilgiler paylaşıldı. Toplamda 10 ilin etkilendiği depremden Şanlıurfalı depremzedeler için hazırlanan yardımcı olabilecek bilgiler şu şekilde:

0414 313 72 90 numarasından AFAD URFA'ya ulaşılabilir. Şanlıurfa'da barınmak için; Ceylanpınar Çadırkenti, Akçakale çadırkenti, Harran Konteynerkenti, Suruç Çadırkenti, Turgut Özal Parkı Afad Çadırları, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu, İpekyol Gençlik Merkezi, Ahmet Yesevi Salonu 11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu, Bahçelievler Gençlik Merkezi, Harran Yurdu A Blok, Şanlıurfa Yurdu, Birecik Spor Salonu, Karaköprü Gençlik Merkezi, Karaköprü Kapalı Spor Salonu, Yenice Kapalı Spor Salonu, Akçakale Spor Salonu, Akçakale Gençlik Merkezi, Harran Spor Salonu, Ceylanpınar Spor Salonu O Ceylanpınar Gençlik Merkezi, Viranşehir Gençlik Merkez, Siverek Spor Salonu, Siverek Gençlik Merkezi, Halfeti Spor Salonu Hilvan Spor Salonu, Gençlik Merkezi, Suruç Spor Salonu, Suruç Gençlik Merkezi, Bozova Gençlik Merkezi ve Uğur Okulları Viranşehir Kampüsü belirlendi. Buraların olduğu adres ve numara ise Özal Mahallesi 1431 Sokak No: 2 Viranşehir-Şanlıurfa, telefon ise 0544 969 49 19 olarak verildi.

Alahan Otel'de barınmak için iletişim numarası ise 05321365519 olarak duyuruldu.

Şanlıurfa'da sıcak yemek dağıtım noktaları ise; Urfa Merkez Bilecik, Urfa Anadolu Lisesi, Ufuk Koleji, Tatvera Kahvaltı, Çölyak Hastaları Glutensız Gıda'dan Hasan Doğan'a 0544 560 06 10 numaralı hattan ulaşılabilecek.

Yiyecek ulaşmayan yerlere yiyecek temini için; Metin Çakır'a 0505 691 38 95 numaralı hattan, Mehmet Özgül'e ulaşmak için 0 505 775 89 15, Fevzi Kurt'a ulaşmak için 0505 855 95 97 numaralı hattan, Mehmet Fatih Vargeoğlu'a ulaşmak için 0 507 335 96 19 numaralı hattan ulaşım sağlayabilecekler.

Depremzedeler için ücretsiz konaklama sağlayan oteller ise; Joker Hıll Sıde 0 549 505 07 15, Kemer Asidoma Suit 0 544 226 07 61, Antalya Mogons Exclusive 0 242 844 17 17, Antalya Tahta Villa Otel 0 533 927 42 56, Antalya Otel Grand Kayalar 0 242 244 18 11, Antalya Club Pınara Otel 0 242 821 55 58, Antalya Zinbat Otel 0 242 844 34 75, Antalya Özkaymak Falez Otel 0 242 238 54 54, Alanya Cleopatra Yıldız Otel 0 242 513 65 50, Antalya Laren Famıly Otel 0 242 323 33 33, Antalya Expo Palas Otel 0 532 307 06 87, Antalya Molino Otel 0 242 836 17 80, Antalya Laren Sia Side Otel 0 242 351 15 15, Antalya Alina Otel 0 536 564 97 83, Alanya Bebek Otel Cleopatra 0 534 372 07 07, Select Apart Alanya 0 242 523 33 32, Side Su Otel 0 242 753 60 20, Summer Rose Manavgat 0 532 170 40 99, Esvıda Otel Kemer 0 505 085 13 37, Belkon Club Belek 0 242 725 62 33 ve Der Inn Otel Konya Altı 0 242 228 06 63 olarak duyuruldu.

Deprem bölgelerinden ulaşamayan kişilere ise özel olarak bu numaralardan bildirilecek: Büyükşehir - İbrahim Halil Karaca 05393188666, Akçakale'den Mustafa Yavuz 05322150107, Eyyübiye'den Ali Bakay 05057588063, Haliliye'den Mehmet İzci 05444404924, Karaköprü'den Bülent Baydilli'den 05393752839 numaralı hattı arayıp iletişim sağlanabilecek. - ŞANLIURFA