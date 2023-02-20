Şanlıurfa'da Deprem Sonrası Boşaltılan Binada Patlama: 2 Ölü, 8 Yaralı

Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından boşaltılan 6 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde deprem sonrası boşaltılan 6 katlı bir binada bugün patlama oldu. Patlamaya, binada bulunan ve Suriyelilere ait olan bir pastanede makarna yapımı sırasında oluşan gaz kaçağının neden olduğu belirlendi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Patlama nedeniyle mahallede büyük panik yaşanırken olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Patlamada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.