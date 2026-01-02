DEAŞ Teröristlerini Öven 8 Şüpheli Tutuklandı

(ŞANLIURFA) - Yalova'daki DEAŞ operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristleri sosyal medya hesaplarından övenlere yönelik Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristleri sosyal medyada överek provokatif paylaşım yaptığı belirlenen hesaplara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sosyal medya hesapları belirlenen şüphelilerin yakalanması için teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT destekli operasyonda Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şafak vakti gerçekleşen operasyonlarda şüpheliler tek tek evlerinden alınarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda çeşitli dijital metaryellere el konuldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 8 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.