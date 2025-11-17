Şanlıurfa'da Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele ve İntiharı Önleme Eğitimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Şanlıurfa'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarına yönelik "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele ve İntiharı Önleme" konulu eğitim programı düzenlendi.

Uzman Klinik Psikolog Fulya Bedir, hazırladığı sunum ile basın mensuplarını bağımlılık konusunda bilgilendirdi. Uzman Hemşire Ruh Sağlığı Birimi Sorumlusu Yusuf Kizir, ise hazırladığı sunum ile basın mensuplarını, intihar haberlerinin medyadaki psikolojik etkileri ve intihar haberlerinin doğru işlenmesi konusunda bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nden programa katılan Ahmet Orhan yaptığı açıklamada, "Ruh sağılığını doğrudan etkileyen, davranışsal bağımlılık ve intihar konularında farkındalık oluşturmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve daha etkili müdahale yöntemlerini hep birlikte değerlendirmek üzere bir araya geldik. Davranışsal bağımlılıklar, dijital bağımlılıktan kumara, kötü alışkanlıklardan sosyal medya kullanımına kadar geniş bir yelpazede toplumumuzun her kesimini etkileyen çağımızın görünmez ama hızla büyüyen sorunlarından biri haline gelmiştir. Aynı şekilde intihar vakalarında sadece bireysel bir trajedi değil aileyi, çevreyi ve hatta toplumun bütününü etkileyen çok boyutlu bir halk sağlığı meselesidir. Bu alanda yürütülen çalışmalar yalnızca bir kurumu değil hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluğu güçlendirmek adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile önemli bir eğitim programı gerçekleştiriyoruz. Bugün paylaşılacak bilgiler sadece birer akademik bilgi olmaktan öte sahada çalışan personelimizin donanımını arttıracak basın mensuplarımızın kamuoyunu doğru ve bilinçli yönlendirmesine katkı sağlayacak. Kurumlarımız arasında iş birliğini daha da güçlendirecektir. Basının bu süreçteki rolü ise son derece kıymetlidir. Toplumsal farkındalık ve doğru bilgilendirmenin en etkili kanallarından biri olan basınımızın destekleri hem bağımlılıklarla mücadelede hem de intiharı önlemede kritik bir önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa İl Halk Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nden Ahmet Orhan, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Uzman Klinik Psikolog Fulya Bedir, Uzman Hemşire Ruh Sağlığı Birimi Sorumlusu Yusuf Kizir ve ulusal ve yerel basın mensupları katıldı. - ŞANLIURFA