Şanlıurfa'da Buz Üreticileri Sezonu Erken Açtı

Şanlıurfa'da Buz Üreticileri Sezonu Erken Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'daki buz üreticileri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sezonu erkenden açarak günlük 100 ton buz üretmeye başladı. Fiyatlar, geçen yılki seviyelerde kalırken, buz üreticileri talebin yüksek olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'da buz üreticileri sezonu açtı. 10 üretim fabrikasında günlük ortalama 100 ton buz üretiliyor.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da buz üreticileri, bu yıl sezonu erken açtı. Havaların ısınmasıyla üretimin başladığı 10 fabrikada günlük ortalama 100 ton buz üretimi yapılıyor. Üreticiler, özel makinelerde ürettiği buz kalıplarını, soğuk hava depolarında muhafaza ederek lokantalar başta olmak üzere ev, fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediyor. Yaklaşık 8 ile 15 kilodan oluşan buz kalıpları, 50 ile 70 lira arasında satışa sunuluyor. Yaz sıcağında serinleten buz, büyük rağbet görüyor. Yaklaşık 45 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle, kentte faaliyet gösteren 10 buz fabrikasında günlük ortalama 100 ton buz satışı yapıldığı bildirildi.

Zam yok

Öte yandan buz üreticileri, bu yıl talebin erken başlamasıyla buz fiyatlarına zam yapmayarak geçtiğimiz yılın fiyatlarıyla satış yaptıklarını ifade etti. Buz üreticisi İsmail Demir, "8 yıldır bu satışı yapıyoruz. Buzu en çok unlu mamulleri, palizacılar olsun, meyan şerbetçileri olsun, ciğerciler olsun ayran ve suda kullanıyorlar. Havaların ısınmasıyla birlikte buz satışları başladı. Havaların 40-50 dereceyi bulmasıyla bazen müşterilerimize 'buz yok' diyebiliyoruz. Bazen stok yaptığımız halde gün geliyor, yok çekebiliyoruz. Fiyatlarımız 25 ile 70 TL arasında değişiyor. Fiyatta hiçbir oynama yapmadık, geçen yılın fiyatları ile aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.

Buz alıcısı Mehmet Çinpolat, "Ben fırıncıyım, buzu somun için alıyorum, hamurun düzgün tutması için alıyorum. Günlük olarak buz kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

10 fabrikada günlük 100 ton buz üretimi yapılıyor

Bu satıcısı Mehmet Okaş, "Buz imalatçısıyım. Yaklaşık 9 yıldır buz imalatçısı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda meyan şerbeti de satıyorum. Ortalama günlük 5 ton buz üretiyoruz bu fabrikamızda. Buzu genellikle, bici bicilere, limonatacılara, unlu mamullerine satıyoruz. Bismillah diyerek işe başladık. Havaların ısınmasından dolayı buza ilgi var. Ortalama günlük Şanlıurfa'da 100 ile 120 ton arasında buz üretilir. Şükürler olsun sezonu açtık. Ekmeğimizin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Buz alıcısı Recep Okaş ise "Bu yaz sıcaklarında buz bizim için merhemdir. Vazgeçilmezimiz buzdur. Meyan şerbetinin vazgeçilmezi buzdur. Günlük ortalama 10-15 kalıp alıyorum. Almazsak olmaz çünkü soğuk su ile neye şerbeti yapılamaz. Bunun ana maddesi buzdur" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.