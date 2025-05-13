Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Zelenski'den Trump'a İstanbul daveti! İlk önce Erdoğan ile görüşecek
Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Resmi açıklama geldi! Berke 2 yıllık imzayı attı

Şanlıurfa'da Boğulma Olaylarına Önleyici Denetim: 32 Kişiye Ceza

Şanlıurfa'da Boğulma Olaylarına Önleyici Denetim: 32 Kişiye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da boğulma olaylarını önlemek amacıyla jandarma ve emniyet güçleri, yasaklı su alanlarındaki denetimlerini artırdı. Kontrollerde ruhsatsız yüzme yapan 32 kişiye toplam 94 bin lira ceza kesildi.

Şanlıurfa'da boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla jandarma ve emniyet güçleri, girilmesi ve yüzülmesi yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve gölet çevrelerindeki kontrollerini artırdı. Yapılan kontrollerde yasak olmasına rağmen suda yüzen 32 kişiye 94 bin lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da suda boğulma kaynaklı can kayıplarını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, geçtiğimiz ay ilgili tüm kurum yetkilileri ile toplantı düzenleyerek alınması gereken tedbirleri ele alırken, denetimlerini sıklaştıran Jandarma ve Emniyet güçleri kontrollerini sürdürüyor.

Güvenlik güçleri son olarak hafta sonu 105 ekip ve 320 personel ile önleyici kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Yasaklama kararına uymayan 32 kişiye toplam 94 bin 496 TL idari para cezası uygulanırken, gelişmeyi sosyal medya aracılığı ile duyuran Vali Hasan Şıldak, "Amaç ceza yazmak değil, bu konuda caydırıcı ve önleyici hizmeti sunabilmektir. Artık ilimizde suda boğulma kaynaklı can kaybı yaşamak istemiyoruz. Ailelerin acısını yüreğimizde hissediyor ve bu konuda herkesin sağduyulu davranmasını bekliyoruz" dedi.

"Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmasına izin vermeyelim" sözleri ile tüm vatandaşlara seslenen Vali Şıldak, "Girilmesi ve yüzülmesi yasaklanan su kanalları, baraj gölleri ve göletlerde istenmeyen olaylarla karşılaşmamak, can kayıplarını önlemek amacıyla Jandarmamız ve Emniyetimiz aynı hassasiyetini sürdürecektir. Gençlerimizin serinlemek uğruna canını tehlikeye atmasını kabul etmiyor, kurumlarımız ve yerel yönetimlerimiz el ele vererek bu sorunun ortadan kalkması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.