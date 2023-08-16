Şanlıurfa'da, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilgin: "Halfeti ve Birecik'in, Gaziantep'e Bağlanmasını İstiyoruz"

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, Birecik ve Halfeti ilçelerinin Gaziantep’e bağlanması talebi ile İçişleri Bakanlığı’na dilekçe yazdı. Daha önce konuyu, mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da ileten Bilgin, “Halfeti ve Birecik'in, Gaziantep'e bağlanmasını istiyoruz. Gaziantep, bize daha iyi bakar. Hem çok yakınız hem ilişkilerimiz çok güçlü” dedi.

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, Birecik ve Halfeti ilçelerinin Gaziantep'e bağlanması talebi ile İçişleri Bakanlığı'na dilekçe yazdı. Daha önce konuyu, mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ileten Bilgin, "Halfeti ve Birecik'in, Gaziantep'e bağlanmasını istiyoruz. Gaziantep, bize daha iyi bakar. Hem çok yakınız hem ilişkilerimiz çok güçlü" dedi.

Şanlıurfa'nın Birecik ile Halfeti ilçelerinin Gaziantep'e bağlanması talebi, 5 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği dilekçede; Fırat Nehri kıyısındaki 2 ilçenin referandum yapılarak Gaziantep'e bağlanmasını istedi. Bilgin, 2018 yılında aynı talebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği mektubunda da dile getirmişti.

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilgin şunları söyledi:

"Halfeti ve Birecik ilçesindeki vatandaşlarımızın, Gaziantep'e bağlanma istediğini kaleme aldım. Vatandaşlarımız, bütün ilişkilerinin Gaziantep ile olduğunu söylüyor. ' Şanlıurfa'ya gidip gelmiyoruz, Şanlıurfa ile bir ilişkimiz ve bağımız yok' diyorlar. Vatandaşların referandum yapılmasını istediğini belirttim. Ben de bunun üzerine referandum yapılmasını talep ettim. Daha önce de ilçedeki hastalarımızın, Gaziantep'e nakledilmesi için Sağlık Bakanlığı'na dilekçe yazmıştım. Gaziantep 55 kilometre fakat Şanlıurfa'ya nakledilen hastalar 90 kilometrelik mesafeyi giderken ölüyor. Bundan dolayı Halfeti ve Birecik'in, Gaziantep'e bağlanmasını istiyoruz. Gaziantep, bize daha iyi bakar. Hem çok yakınız hem ilişkilerimiz çok güçlü."