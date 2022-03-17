Şanlıurfa'da Beraat Kandili coşkusu - Haberler

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Şanlıurfa'da Beraat Kandili coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şanlıurfa'da Beraat Kandili coşkusu

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

ŞANLIURFA (İHA) - Peygamberler şehri Şanlıurfa'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesine giden vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camisi'nde namaz kıldı. Yağışlı ve soğuk havaya rağmen binlerce vatandaşın akın ettiği camide, kılınan namazın ardından dualar edildi. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Ayrıca programlardan sonra çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Balıklıgöl'ü de gezerek dua etti.

Namaz sonrası Haliliye Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi ve süt dağıtıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Beraat Kandili coşkusu

Şanlıurfa'da Beraat Kandili coşkusu

Şanlıurfa'da Beraat Kandili coşkusu

Şanlıurfa'da Beraat Kandili coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Berat Kandili, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Namaz, Yerel, Haberler

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