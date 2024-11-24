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Şanlıurfa'da Bakan Kacır'ın Konvoyu Kaza Yaptı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Bakan Kacır'ın Konvoyu Kaza Yaptı: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyunun karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere altı kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyu havaalanı yolunda Kabahaydar Kavşağında kaza yaptı. Kazada, bir kişi öldü biri ağır altı kişi yaralandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ı havalanına uğurlamak için yola çıkan AK Parti konvoyunda kaza meydana geldi. Kazada yaralanan, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada biri agır altı kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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