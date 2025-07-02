Şanlıurfa'da Ayçiçeği Tarlaları Düğün Fotoğrafçılarına Ev Sahipliği Yapıyor

Şanlıurfa'da Ayçiçeği Tarlaları Düğün Fotoğrafçılarına Ev Sahipliği Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Şanlıurfa'da ayçiçeği tarlaları çiçek açtı ve yeni evlenen çiftler bu doğal güzellikte düğün fotoğrafları çektiriyor. Ceylanpınar'daki tarlalarda sarı rengin oluşturduğu eşsiz manzara, hem fotoğrafçılık açısından hem de ziyaretçiler için büyük bir ilgi kaynağı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan kenti Şanlıurfa'da ayçiçeğinin çiçek açmasıyla birlikte araziler sarıya boyadı. Yenin evlenen çiftler, fırsatı değerlendirip arazileri doğal düğün stüdyosuna çevirdi.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da araziler sarıya boyandı. Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğündeki (TİGEM) 101 bin 785 dekar alana ekilen ayçiçeği, çiçek açtı. Araziler, göz alıcı manzarasıyla hem düğün fotoğrafçılarının hem de vatandaşların ilgisini çekiyor. Yeni evlenen çiftler, bu fırsatı değerlendirip düğün fotoğrafı çekmek için ayçiçeği tarlalarına akın ediyor. Doğal bir düğün fotoğrafı stüdyosuna dönen araziler, eşsiz fotoğrafların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Mayıs ayında ekilen ve haziran ayı itibarıyla çiçeklenmeye başlayan ayçiçeği tarlasında hatıra fotoğrafı çeken Mehmet Atan, "Ceylanpınar'a giderken yol boyu ayçiçeklerin çok güzel manzarası var. Biz de durup anı olsun diye fotoğraf çekmek istedik" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Uraz Kaygılaroğlu'na doğum gününde acı haber! Dedesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.