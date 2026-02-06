Haberler

Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Yoğun katılımın olduğu mevlitte cami içine sığmayan vatandaşlar, avluda serilen hasırlar üzerinde katılım sağladı. Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında, deprem şehitleri için dualar edildi. Mevlide; Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, emniyet ve jandarma ekipleri, yerel yöneticiler ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli ikramlar yapıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi

Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi