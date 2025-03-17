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Şanlıurfa'da 2 Bin Kişilik İftar Buluşması

Şanlıurfa'da 2 Bin Kişilik İftar Buluşması
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen iftar programına 2 bin kişi katıldı. Remzi Atan, birlik ve beraberlik mesajları vererek katılımcılara teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin kişinin katıldığı bir iftar yemeği düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Zahireciler ve Borsa Derneği Başkanı Remzi Atan, iftar programıyla vatandaşları bir araya getirdi. İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programına yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

İftar yemeği için 25 koyun kesilerek konuklara ikram edildi. Programda iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerinden ve vatandaşlara kadar geniş bir katılım oldu.

İftar programında konuşan Zahireciler ve Borsa Derneği Başkanı Remzi Atan, "Bugün burada hep birlikte iftar yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının bereketini paylaşmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına düzenlediğimiz bu iftar programına katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sofralar, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendiren en güzel buluşmalardan biridir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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