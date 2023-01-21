Şanlıurfa'da 18 yıllık çocuk hasreti dua, gözyaşı ve zılgıtlarla son buldu

Şanlıurfa'da yıllarca tedavi görmelerine rağmen çocukları olmayan aile, 18 yıl sonra doğan bebeği klinik koridorunda dua, zılgıt ve gözyaşları içerisinde karşıladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Zehra ve İsmail Bertan çiftinin 18 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. Gitmedikleri doktor kalmayan çiftin, Şanlıurfa'daki özel bir klinikte görev yapan Doğum Doktoru Kadir Yaman'a başvurdu. Doktor kontrolünde tedavilerine devam eden çiftin çocuk hasreti 18 yıl sonra son buldu. Yaklaşık 10 gün önce dünyaya gelen Muhammed Alparslan'ı, ailesi ve yakınları hastane koridorunda bekledi. Doğumhane kapısının açılmasıyla birlikte bebeği görenler, zılgıt çalmaya başladı. Aile fertleri dua ederken bebeği kucağına alan baba ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ailenin mutluluğuna ortak olduklarını söyleyen Operatör Doktor Kadir Yaman, "Şanlıurfa'da kendi kliniğimde görev yapmaktayım. Görevimi severek isteyerek yapıyorum. Çocuk hasretiyle bekleyen çiftimizde hastamız doğru yönlendirme ve tedaviyle sonuçta gebe kaldı. Riskli geçen bir gebelik süreci oldu. Bu süreçte hem tıbbi olarak hem de psikolojik olarak yanlarında olduk ve 9 ay sonunda sağ salim çocuklarını kucaklarına almalarına vesile olduk. Onlar hiçbir zaman ümitlerini kaybetmediler ve sonuçta mutlu bir tabloya ulaştılar. Allah ikinci çocuklarını da kucaklarına almalarını nasip etsin. Çocuk hasreti çeken bütün ailelere Allah inşallah o mutluluğu tattırsın. O yüzden hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin, doğru yönlendirme, tedaviyle de gebe kalabilirsiniz. Düzgün takiplerle doğumunuzu gerçekleştirebilirsiniz, sağ salim çocuğunuzu kucağınıza alabilirsiniz. Biz ailenin o mutluluğunu videoya çekip sosyal medyada paylaştık, neden paylaştık. Hem onların bu tablosuna ortak olmak ve herkesin de şahit olmasını istedik. Bu aileyi düşünerek siz de hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. İleri yaşta da olsa gebe kalabilirsiniz. Asla ümidinizi kaybetmeyin" diye konuştu. - ŞANLIURFA