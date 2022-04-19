Şanlı zaferin 100. yılı 100 etkinlikle kutlanacak

Afyonkarahisar, Kurtuluş Savaşı döneminde başarıya ulaşan tek taarruz savaşı olan ve Cumhuriyete giden yolu aydınlatan Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılını gerçekleştireceği 100 etkinlikle kutlayacak.

Bu topraklardan başlatılan ve Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılını şanına yakışır şekilde kutlamak ve zafer coşkusunu her kesimin hissetmesini sağlamak amacıyla Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde çok sayıda kurumun iş birliğiyle yıl boyunca yapılması planlanan 100 etkinlik belirlendi. '100. yılda 100 etkinlik' mottosuyla planlanan bu 100 etkinlik Ulusal ve Uluslararası Festival ve Organizasyonlar, Resmi Törenler, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler ve Sportif Etkinlikler olmak üzere 4 ana başlıkta yapılacak.

100 etkinlik bu yıla özel hazırlanan "Büyük Taarruz 'un 100. Yılı" adlı kitapçıkta toplandı. Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe koordinesinde hazırlanan kitapçıkta Afyonkarahisar'ın tanıtımına da geniş yer verildi. Afyonkarahisar'ın tarihi, kültürel ve turizm değerleri, yöresel lezzetleri ile hayran bırakan pek çok güzel noktası fotoğraflarla kitapçıkta yer aldı. Özel tasarlanan kitapçıkta hem tanıtım hem de etkinlikler birlikte yer alıyor. 100. Yıla özel hazırlanan kitapçık 80 ile gönderilirken aynı zamanda devlet büyükleri, bakanlıklar ve devletin üst düzey kurumlarına ulaştırılacak. 100 yıl coşkusunu yaşatmak ve tüm Türkiye'yi Afyonkarahisar'da buluşturmak için hazırlıklar tamamlandı. Yapılacak etkinliklerin bu yıl çok daha fazla ilgi görmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel