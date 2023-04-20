SANKON'dan Sudan'da yaşanan iç çatışmaya ilişkin açıklama

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yapan SANKON Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, "İç çatışmaların son bulmasını istiyor ve tarafları sağduyulu olmaya davet ediyorum. İnanıyoruz ki en kısa zamanda dost ve kardeş ülke Sudan Devleti'nde hayat şartları normale dönecektir. Sudan Devleti'nin yaşadığı bu zorlu süreçte SANKON kuruluşu olarak bütün birimlerimizle üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da ordu ile RSF arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuzey Afrika ülkesi Sudan Devleti'nde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaları yakından takip ediyoruz ve çok endişeliyiz. Sudan Devleti'nin yetkililerine çağrıda bulunuyorum. İç çatışmaların son bulmasını istiyor ve tarafları sağduyulu olmaya davet ediyorum. İnanıyoruz ki en kısa zamanda dost ve kardeş ülke Sudan Devleti'nde hayat şartları normale dönecektir. Sudan Devleti'nde çok sayıda SANKON üyesi Türk şirketlerimizin yatırımları bulunmaktadır. Bu durum Türk şirketleri adına bizi endişelendirmektedir. Sudan Devleti'nin yaşadığı bu zorlu süreçte SANKON kuruluşu olarak bütün birimlerimizle üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu. - İSTANBUL