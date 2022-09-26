Üye Girişi
Haberi Paylaş

SANKON'dan isim değişikliği

Yerel Haberler

SANKON'dan isim değişikliği

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'nun (SANKON) genel kurul toplantısında isim değişikliği yapılmasına karar verildi.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'nun (SANKON) genel kurul toplantısında isim değişikliği yapılmasına karar verildi.

SANKON Genel Kurulu toplanarak tüzük değişikliği yaptı ve SANKON'un ismi, oy birliğiyle "Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu" olarak değiştirildi. SANKON'dan yapılan yazılı açıklamada, "SANKON kuruluşu, bundan sonraki süreçte bu isimle çalışmalarına, ulusal ve uluslararası faaliyetlerine devam edecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title